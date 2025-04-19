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«Был лось, стал лев»: Дзюба показал футболку после гола «Спартаку»

Дзюба показал футболку со львом после гола в ворота «Спартака»
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Кадр из трансляции «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры. После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором идет второй тайм. «Акрон» впереди — 2:1.

До этого матча в турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагался на третьей позиции, набрав 47 очков и на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Тольяттинский клуб был на девятой позиции, имея в своем активе 28 баллов.

Ранее в Швейцарии заявили о желании сыграть с российскими клубами.

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