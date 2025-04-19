Месси пожаловался на враждебность фанатов

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси в интервью каналу Simplemente Fútbol на YouTube пожаловался на враждебность мексиканских фанатов в его сторону.

«Они [болельщики сборной Мексики] ставят себя в положение наших соперников, но этого соперничества на самом деле не существует. Нет никакого сравнения между сборными Аргентины и Мексики. Я не знаю, откуда оно взялось. Не знаю, что случилось с мексиканцами, когда началось это соперничество и появился такой гнев», — заявил он.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси заявил о вреде, который Гвардиола нанес футболу.