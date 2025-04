NHL Europe исправила неверные субтитры в видео с речью Овечкина

NHL Europe заменила видеозапись с неверным переводом поздравительной речи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет «Лента.ру».

Изначально организация разместила видео, где в субтитрах появлялась фраза «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»), при этом Овечкин произнес «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»).

В настоящее время NHL Europe опубликовала видео с верными субтитрами и упоминанием русских.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

