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НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы

NHL Europe убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

На официальном YouTube-канале NHL Europe отредактировали субтитры к поздравительной речи нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вместо фразы российского нападающего «Русские, мы сделали это!», NHL Europe титровала слова Овечкина как «Зрители, мы сделали это!» При этом реплика форварда на английском языке не претерпела никаких изменений.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Вашингтон» Александра Овечкина выиграл Восточную конференцию НХЛ.

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