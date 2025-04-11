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Тарасова оценила русофобское решение со стороны НХЛ

Тарасова оценила решение убрать слово «русские» из речи Овечкина
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение европейского аккаунта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) убрать слово «русские» из речи российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Только он может позвонить им и сказать, что он русский хоккеист, больше никто. Пусть напишут, что он русский, если он их попросит и его это волнует», — заявила Тарасова, отметив, что Овечкин не обращает на это внимания.

На кадрах из аккаунта NHL Europe Овечкин произносит фразу «Русские, мы сделали это», но в субтитрах появляются слова: «Зрители, мы сделали это».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал церемонию в свою честь.

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