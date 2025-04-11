Загитовой сделали МРТ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после шоу Этери Тутберидзе заявила, что перед выходом на лед отправилась на процедуру МРТ. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, на процедуру она отправилась из-за брекетов, которые установила летом 2024 года.

«Утром я поехала делать МРТ: у меня брекеты, надо было понять, правильно или неправильно у меня стоит челюсть», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее Алина Загитова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее новую прическу.