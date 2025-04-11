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Загитова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее новую прическу

Фигуристка Загитова рассказала, что покрасилась в фиолетовый цвет по желанию
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после шоу Этери Тутберидзе заявила, что сменила имидж ради того, чтобы попробовать на себе новый образ. Ее слова приводит «Чемпионат».

31 марта Загитова опубликовала фото, показав фанатам новую прическу.

«Хочется увидеть себя разной. Не зацикливаться на одном образе. Я всем зрителям хочу пожелать, чтобы они всегда пробовали. А с новым цветом волос — на вкус и цвет. Как говорится, всем не угодишь», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее стало известно, хочет ли Камила Валиева вернуться в большой спорт.

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