Ротенберг связан повысившиеся шансы России на Игры-2026 с Трампом

Тренер Ротенберг: шансы России на участие в ОИ-2026 повысились с приходом Трампа

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что шансы России на участие в зимних Олимпийских играх — 2026 повысились с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы так и говорили, что правда восторжествует. Так и должно быть. Ведь сила — в правде», — посчитал он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду-2026.