МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026

SVT: МОК призвал допустить россиян к отбору для участия в Олимпиаде-2026

В Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает SVT со ссылкой на источник в МОК.

«Они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх», — заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Источник утверждает, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Зимняя Олимпиада — 2026 состоится в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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