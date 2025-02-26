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В США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду-2026

The Athletic назвал вероятную тройку вратарей сборной России на ОИ-2026
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im Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Американское издание The Athletic представило вероятную тройку вратарей, которые могут сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх в 2026 году.

По мнению журналиста Джесси Грейнджера, на Олимпиаду отправятся Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс»). Также в состав российской команды могут быть включены Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Петр КочетковКаролина Харрикейнз»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс») и Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс»).

«Если России разрешат участвовать в Олимпиаде, ей придется принять нелегкое решение не включать в состав Бобровского или Сорокина. Любой из них был бы первым номером для нескольких стран, но ни один из них не войдет в тройку лучших в России», — указано в статье.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026

Ранее в Госдуме предложили провести матч между Россией и США.

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