В США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду-2026

Американское издание The Athletic представило вероятную тройку вратарей, которые могут сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх в 2026 году.

По мнению журналиста Джесси Грейнджера, на Олимпиаду отправятся Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс»). Также в состав российской команды могут быть включены Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Петр Кочетков (»Каролина Харрикейнз»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс») и Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс»).

«Если России разрешат участвовать в Олимпиаде, ей придется принять нелегкое решение не включать в состав Бобровского или Сорокина. Любой из них был бы первым номером для нескольких стран, но ни один из них не войдет в тройку лучших в России», — указано в статье.

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