Овечкин забил 881-ю шайбу

Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном», до рекорда Гретцки осталось 13 шайб

Отставание российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от «вечного рекорда» Уэйна Гретцки сократилось до 13 шайб.

В данную минуту «Кэпиталз» встречаются с «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата. В момент написания новости завершился второй период — «Вашингтон» ведет со счетом 5:1. На 29-й минуте встречи третью шайбу «Кэпиталз» забил Овечкин. На 39-й он оформил дубль.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта шайба стала 881-й в его заокеанской карьере. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 13 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 14 раз.

Ранее Овечкин заявил, что попытается побить это достижение уже в текущем сезоне.

«Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — заявил Овечкин.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.