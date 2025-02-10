Третьяк объяснил феномен игры Овечкина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил феномен игры российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не надо сравнивать Харламова и Овечкина. Харламов — ювелир, а Овечкин — мощь. Самое главное, чем он отличается, — у него есть голевое чутье. Это божий талант. Передать другому невозможно. Вратарей мне даже жалко, они ничего не могут сделать», — заявил Третьяк.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее тренер «Вашингтона» назвал недооцененный аспект игры Овечкина.