Овечкин забил 880-ю шайбу

Овечкин забил в матче с «Эдмонтоном», до рекорда Гретцки осталось 14 шайб

Отставание российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от «вечного рекорда» Уэйна Гретцки сократилось до 14 шайб.

В данную минуту «Кэпиталз» встречаются с «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата. В момент написания новости идет середина второго периода — «Вашингтон» ведет со счетом 3:1. На 29-й минуте встречи третью шайбу «Кэпиталз» забил Овечкин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта шайба стала 880-й в его заокеанской карьере. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 14 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 15 раз.

Ранее Овечкин заявил, что попытается побить это достижение уже в текущем сезоне.

«Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — заявил Овечкин.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 44 очка (27+17) в 40 встречах.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.