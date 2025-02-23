В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимает «Кэпиталз». Лидеру «столичных» Александру Овечкину осталось 15 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
23 февраля 21:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон, Канада
01'Драйзайтль
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
01'42"Драйзайтль
2-й период
3-й период
Трансляция
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'7
Классно Пикар вытащил шайбу после броска Эллера в ближний угол!
'5
«Вашингтон» убежал в контратаку, Рой набросил на пятак, но Уилсон не успел на шайбу.
'4
Пикар справляется с броском Строума.
'3
Скиннер вырвался один на один с вратарем «столичных» Чарли Линдгреном, но броска не получилось — голкипер перекрыл траекторию и сдвинул ворота с места.
'3
И тут же «нефтяники» разыгрывают лишнего! Нюджент-Хопкинс сделал передачу в правый круг, Драйзайтль с острого угла отправил шайбу в сетку!
'2
ГОЛ!!!
'2
В ответной атаке Макдэвид вынудил соперника сфолить на себе и заработал для своей команды большинство. Макмайкл отправляется на скамейку штрафников за подножку.
'2
Макмайкл вышел на пятак, подправил шайбу коньком, но бросить не успел — его опередил голкипер «Ойлерз» Кэлвин Пикар.
'1
Матч начался!
20:55
Лидеру «кэпс» Александру Овечкину осталось забросить 15 шайб, чтобы сравняться со снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На данный момент его показатель составляет 0,65 шайб за игру — НХЛ предполагает, что при таком темпе рекорд может пасть 16 апреля во время выездной игры «Вашингтона» с «Айлендерс».
20:50
Начало матча запланировано на 21:00 мск.
20:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном».