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Спорт

Овечкин продолжает погоню за Гретцки: «Вашингтон» принимает «Эдмонтон». LIVE

Хоккей. НХЛ, регулярный чемпионат-2024/25. «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз». ОНЛАЙН

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимает «Кэпиталз». Лидеру «столичных» Александру Овечкину осталось 15 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
23 февраля 21:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон, Канада
01' Драйзайтль
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

01'42" Драйзайтль

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'7

Классно Пикар вытащил шайбу после броска Эллера в ближний угол!

'5

«Вашингтон» убежал в контратаку, Рой набросил на пятак, но Уилсон не успел на шайбу.

'4

Пикар справляется с броском Строума.

'3

Скиннер вырвался один на один с вратарем «столичных» Чарли Линдгреном, но броска не получилось — голкипер перекрыл траекторию и сдвинул ворота с места.

'3

И тут же «нефтяники» разыгрывают лишнего! Нюджент-Хопкинс сделал передачу в правый круг, Драйзайтль с острого угла отправил шайбу в сетку!

'2

ГОЛ!!!

'2

В ответной атаке Макдэвид вынудил соперника сфолить на себе и заработал для своей команды большинство. Макмайкл отправляется на скамейку штрафников за подножку.

'2

Макмайкл вышел на пятак, подправил шайбу коньком, но бросить не успел — его опередил голкипер «Ойлерз» Кэлвин Пикар.

'1

Матч начался!

20:55

Лидеру «кэпс» Александру Овечкину осталось забросить 15 шайб, чтобы сравняться со снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На данный момент его показатель составляет 0,65 шайб за игру — НХЛ предполагает, что при таком темпе рекорд может пасть 16 апреля во время выездной игры «Вашингтона» с «Айлендерс».

20:50

Начало матча запланировано на 21:00 мск.

20:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном».

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