Вашингтон Кэпиталз

20:55

Лидеру «кэпс» Александру Овечкину осталось забросить 15 шайб, чтобы сравняться со снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На данный момент его показатель составляет 0,65 шайб за игру — НХЛ предполагает, что при таком темпе рекорд может пасть 16 апреля во время выездной игры «Вашингтона» с «Айлендерс».