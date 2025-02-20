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«Было нелегко»: 17-летняя Андреева о победе над второй ракеткой мира

17-летняя теннисистка Андреева: перед матчем со Швентек я нервничала
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Susan Mullane/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла, с какими мыслями выходила играть в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае против польки Иги Швентек. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Перед матчем я нервничала. Сказала себе, что отлично сыграла в нашей последней встрече и что мне просто нужно продолжать играть агрессивно. Было нелегко со всеми болельщиками, но, думаю, мы были на равных. У меня была отличная поддержка», — сказала Андреева в интервью на корте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. За это время Андреева выполнила десять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Швёнтек ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Андреева — 14-я ракетка мира. Швентек идет на второй позиции в списке лучших теннисисток мира.

Российская спортсменка за выход в финал турнира сразится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее Андреева рассказала, как ей обещали отрезать руки.

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