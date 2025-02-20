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«Найду и отрежу тебе руки»: 17-летняя Андреева о полученных угрозах

17-летняя теннисистка Андреева вспомнила о полученных угрозах от неизвестного
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Oscar J Barroso/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вспомнила, как однажды после одного из поражений получила сообщение с угрозами. Ее слова приводит Tennis.com.

«Помню, как однажды, когда я была помладше, в 14 лет, играла на одном из своих первых турниров ITF. После поражения я получила сообщение, в котором говорилось: «Оглядывайся, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки. Но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя в опасности», — рассказала Андреева.

20 февраля Андреева в рамках четвертьфинального поединка турнира WTA-1000 в Дубае сразится со второй ракеткой мира Игой Швентек, которая представляет Польшу. Ориентировочное начало матча — 13:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

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