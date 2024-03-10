Песков заявил, что восхищается Костомаровым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что фигурист Роман Костомаров является примером абсолютного героизма, передает «Спорт-Экспресс».

«История достойная экранизации. То, как это перенес Роман, как это перенесла его жена — абсолютный героизм. Мы все этим восхищаемся», — сказал Песков.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Костомаров и Татьяна Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

Ранее Песков рассказал, как Навка плакала из-за Костомарова.