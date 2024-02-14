Стало известно, кто может заменить отстраненную из-за допинга Валиеву в шоу Тутберидзе

Чемпионка России 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова может заменить отстраненную из-за допинга Камилу Валиеву в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет весной 2024 года в нескольких городах России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка уже провела несколько тренировок на катке имени заслуженного тренера России.

«Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе, предварительная договоренность об этом уже есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе», — говорится в сообщении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что бывшая ученица Этери Тутберидзе приняла решение стать тренером.