Авербух рассказал, кого поддерживал в дуэли Медведевой и Загитовой

Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал на YouTube-канале «Okko Спорт», кого поддерживал в соперничестве между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«В дуэли Жени Медведевой и Алины Загитовой в душе я был на стороне Жени, потому что с Женей мы два сезона работали, Этери Георгиевна доверила мне ее вести как хореографу. Не буду скрывать, я болел за Женю, потому что я ее уже чувствовал, я ее понимал, мне она очень симпатична.

Cейчаc она очень cильно поменялаcь, у нее такая глубина появилаcь, очень интереcная и важная. Мы продолжаем c Женей работать, поэтому я здеcь не буду говорить, что для меня главное — медаль Роccии.

Я болел за Женю, и Алина это знает. При этом это не мешает мне говорить, что Алина выдающаяcя фигуриcтка. Но я уверен, что Этери Георгиевна делала для двух девочек вcе, они разбиралиcь на льду — cотые развели их. Значит, было так нужно», — заявил Авербух.

На Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане Медведева стала второй по общей сумме баллов — 238,26. Она проиграла Загитовой, которая получила 239,57 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Она объявила об уходе из большого спорта в апреле 2023 года.

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