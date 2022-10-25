Авербух заявил, что отношения Трусовой и Кондратюка не повлияют на их выступления

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avtrusovaofficial/Telegram

Хореограф и тренер Илья Авербух выразил мнение, что отношения фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка никак не повлияют на их выступления, передает «Матч ТВ».

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии с отпуска. При этом теперь фигуристы тренируются у одного тренера — Светланы Соколовской. Трусова перешла в ее группу после контрольных прокатов сборной России, во второй раз покинув тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что на выступления ребят это никак не повлияет. Я не знаю, в какой форме сейчас находится Саша Трусова. С Марком мы сделали новую произвольную программу, готовится он очень хорошо. Сейчас он набирает форму, и она стала лучше, чем была показана на этапе Гран‑при. Их взаимоотношения никак не повлияют [на выступления], это однозначно», — заявил Авербух.

Трусова и Кондратюк выступят на этапе Гран-при России, который пройдет в Сочи. Турнир под названием «Бархатный» сезон пройдет с 26 по 30 октября.

Трусова — серебряная призерка Олимпийских игр — 2022. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы. Кондратюк стал открытием прошлого сезона, он завоевал золото чемпионов России и Европы, а также помог сборной России выиграть командный турнир на Олимпийских играх — 2022.

Ранее сообщалось, что призерка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА, где спортсменка будет работать под руководством Светланы Соколовской.

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