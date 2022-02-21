Ганус отреагировал на слова американской спортсменки о допинге у россиянок

Экс-гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с корреспондентом «Газеты.RU» прокомментировал слова американской фигуристки Полины Эдмундс о том, что в 2013 году в ее присутствии фигуристки из России принимали из бутылочек с пипетками неустановленное вещество.

Кроме того, американская спортсменка призвала проверить учениц российского тренера Этери Тутберидзе после допингового скандала с Камилой Валиевой.

«Высказывания американской фигуристки я не хочу комментировать, так как у меня нет достаточной информации, но вероятностные, необоснованные суждения в такой чувствительной области недопустимы.

Все свидетельства, прежде чем их трансформировать в обвинения, должны быть проверены уполномоченными анти-допинговыми организациями. А с учетом того, что спортсмены, занявшие призовые места, тем более российские спортсмены, с учетом отнесения их к повышенной категории риска, регулярно тестируются Международным агентством тестирования (ITA) и до, и после соревнований, то при использовании чего-либо запрещенного об этом стало бы сразу известно. Поэтому здесь нет пока оснований что-то обсуждать», — сказал Ганус.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее австрийский лыжник рассказал, как допинг влиял на его результаты.