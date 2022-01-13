Французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ

Судья из Франции Вероник Веррю поставила фигуристке Анне Щербаковой лишь 62,23 балла за короткую программу на чемпионате Европы. Арбитр отдала россиянке лишь десятое место, поставив ее ниже своей соотечественницы Леа Серна (63,70). В итоге, Щербакова заняла четвертое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, она упала с первого прыжка и стала четвертой.

Победу с новым мировым рекордом одержала Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла. Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы Илья Авербух оценил результаты короткой программы у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.