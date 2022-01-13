Занять весь пьедестал: Валиева, Трусова и Щербакова сражаются на ЧЕ. LIVE

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12:41
Четвертая, пятая и шестая разминочные группы. Для нас особый интерес, конечно, представляет заключительная разминка, где выступят три российских фигуристки.
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12:35
Россию на европейском первенстве представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые в соответствующем порядке заняли весь пьедестал на чемпионате России.
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Александр Вильф/РИА «Новости»
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