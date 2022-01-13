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Авербух: Трусова и Щербакова сами проиграли Хендрикс в короткой программе

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы Илья Авербух оценил результаты короткой программы у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.

«Сегодня не Луне Хендрикс удалось обойти Трусову и Щербакову, а девочки сами ей проиграли. Если бы Саша и Аня откатались чисто и без ошибок, то никто бы их не обошел. Думаю, что после произвольной программы пьедестал будет российским, а Луна будет четвертой», — сказал Авербух «Чемпионату».

Победу одержала Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем. Валиева побила свой же мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Бельгийка Луна Хендрикс за свой прокат получила от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Предыдущее достижение фигуристки было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году. Увидев свои оценки на табло Луна сначала сильно удивилась, а потом расплакалась.

Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова заняли третье и четвертое места.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, а Трусова заняла третье место.

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