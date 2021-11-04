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Авербух рассказал о подготовке к шоу «Анна Каренина»

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Илья Авербух

Илья Авербух рассказал о подготовке к ледовому шоу »Анна Каренина».

«Конечно, это была очень сложная задача — перенсти столь грандиозный роман в ледовое промтранство. И поэтому мможно сделать еще 5 спектаклей на разную тему, но это близкое к классике решение. Единственное отличие в нем, что я достаточно серьезно веду 2 линии — линию Анны Карениной, Вронского и Каренина, и линию Кити и Левина. Вы знаете, что в роли Анны Карениной выступает Оксана Домнина, в роли Кити — Евгения Медведева. Я не думаю, что они прям антагонисты, но это два взгляда на жизнь. И спектакль завершается именно Кити и Левиным, потому что они очень важны», — передает слова Авербуха корреспондент «Газеты.Ru».

Помимо Медведевой, в шоу примут участие Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева сравнила опыт участия в «Ледниковом периоде» и шоу »Анна Каренина».

Напомним, в шоу Медведева выступает в паре с Александром Энбертом.

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