Фигуристка Хромых описала Тутберидзе тремя словами

Российская фигуристка Майя Хромых высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе тремя эпитетами.

«Требовательная, веселая, красивая», — сказала Хромых в шоу олимпийского чемпиона Максима Транькова «90 секунд челлендж» на Первом канале.

Фигуристка является серебряным призером финала Кубка России сезона-2020/21. Также она заняла пятое место на чемпионате страны.

В нынешнем сезоне 15-летняя Хромых стала победительницей турнира в Будапеште. Ей также предстоит выступить на этапе Гран-при в Италии, который пройдет с 5 по 7 ноября.

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства — 2021 Анну Щербакову.

Ранее Косторная после Гран-при Канады поблагодарила своих тренеров за веру в нее.