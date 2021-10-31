Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Патрик Чан: четверные прыжки Валиевой выглядели легко 23:35
В Химках курьер убил коллегу после спора в рабочем чате 23:31
Навка поддержала празднование Хэллоуина в России 23:14
Байден заявил, что разочарован отсутствием Путина на саммите G20 в Риме 23:12
Лавров: Байден передал наилучшие приветы Путину 23:09
Актриса Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме» 22:54
Бывший супруг Айзы вернулся из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле 22:41
Президент «Урала» о реформах в РПЛ: приехал обкуренный голландец и... 22:35
Полиция задержала повара египетского отеля, где отравились почти 50 человек 22:31
Лидеры G20 договорились высадить триллион деревьев 22:20
Бесплатная ставка 1000 р.

Косторная: спасибо Тутберидзе и Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня

Российская фигуристка Алена Косторная после Гран-при Канады поблагодарила своих тренеров за веру в нее. На турнире фигуристка заняла третье место, проиграв своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные смс и настраивали на достойный прокат», — написала Косторная в Instagram.

Перед стартом Гран-при Канады Косторная приняла решение сменить обе программы. На турнире Finlandia Trophy, где ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, она выступала в коротком прокате под «I Am The One» в исполнении Бет Харт, а в произвольном — под композицию «Зима» Антонио Вивальди. В Канаде спортсменка каталась под композицию «New York, New York» Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш.

В Канаде российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что из-за ухода от Тутберидзе Косторная потеряла год.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть