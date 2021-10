Косторная: спасибо Тутберидзе и Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня

Российская фигуристка Алена Косторная после Гран-при Канады поблагодарила своих тренеров за веру в нее. На турнире фигуристка заняла третье место, проиграв своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные смс и настраивали на достойный прокат», — написала Косторная в Instagram.

Перед стартом Гран-при Канады Косторная приняла решение сменить обе программы. На турнире Finlandia Trophy, где ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, она выступала в коротком прокате под «I Am The One» в исполнении Бет Харт, а в произвольном — под композицию «Зима» Антонио Вивальди. В Канаде спортсменка каталась под композицию «New York, New York» Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш.

В Канаде российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что из-за ухода от Тутберидзе Косторная потеряла год.