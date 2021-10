Леонова: из-за ухода от Тутберидзе Косторная потеряла год

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала выступление Алены Косторной на этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка заняла третьей место, уступив своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Думаю, уход от Тутберидзе к Евгению Плющенко не пошел ей на пользу. Мне кажется, она сама это сейчас осознает или осознала, что не надо было этого делать — потеряла год. Думаю, не стоило делать этих беганий от одного тренера к другому, а надо было спокойно готовиться. Но в целом, хорошо, что она начинает хотя бы наверстывать упущенное, но это происходит очень медленно», — сказала Леонова в интервью Sport24.

Перед стартом Гран-при Канады Косторная приняла решение сменить обе программы. На турнире Finlandia Trophy, где ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, она выступала в коротком прокате под «I Am The One» в исполнении Бет Харт, а в произвольном — под композицию «Зима» Антонио Вивальди. В Канаде спортсменка каталась под композицию «New York, New York» Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш.

В Канаде российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

