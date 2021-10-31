Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Владелец «Спартака» Федун написал заявление в прокуратуру на блогера 22:01
Пушков прокомментировал отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой 21:54
Эрдоган усомнился в возможности создания общеевропейской армии 21:53
Александр Емельяненко выложил старое семейное фото с братом 21:50
Меркель напомнила, что ее мнение не влияет на выбор канцлера Германии 21:47
Байден одобрил покупку Турцией истребителей F-16 21:31
Мужчина, напавший с ножом на пассажиров в Токио, раскрыл свой мотив 21:26
Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку во время чемпионата мира 21:16
Меркель заявила о ключевой роли газа при энергопереходе 21:14
Маск заявил, что готов продать акции Tesla ради спасения человечества 21:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Леонова: из-за ухода от Тутберидзе Косторная потеряла год

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала выступление Алены Косторной на этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка заняла третьей место, уступив своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде.

«Думаю, уход от Тутберидзе к Евгению Плющенко не пошел ей на пользу. Мне кажется, она сама это сейчас осознает или осознала, что не надо было этого делать — потеряла год. Думаю, не стоило делать этих беганий от одного тренера к другому, а надо было спокойно готовиться. Но в целом, хорошо, что она начинает хотя бы наверстывать упущенное, но это происходит очень медленно», — сказала Леонова в интервью Sport24.

Перед стартом Гран-при Канады Косторная приняла решение сменить обе программы. На турнире Finlandia Trophy, где ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, она выступала в коротком прокате под «I Am The One» в исполнении Бет Харт, а в произвольном — под композицию «Зима» Антонио Вивальди. В Канаде спортсменка каталась под композицию «New York, New York» Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш.

В Канаде российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Ранее сообщалось, что Валиева установила два мировых рекорда на дебютном этапе Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть