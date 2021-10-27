Медведева — Милохину: если прыгнешь тройной аксель, уйду в тиктокеры

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своих планах на изучение прыжковых элементов на шоу «Ледниковый период, передает Sport24.

На разминке Милохин исполнял перекидной прыжок, однако в разговоре с журналистами отметил в шутку, что это детское, поэтому им нужен аксель, который они учат вместе с Медведевой. Фигуристка заявила, что это не шутка, поскольку в своей карьере она разучилась исполнять прыжки в два оборота.

«Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нем раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится», — заявила Медведева.

На эту фразу фигуристки тиктокер удивился и спросил, действительно ли они будут учить тройные прыжки.

«Ну, если ты прыгнешь тройной аксель, то я уйду в тиктокеры», — пошутила Медведева.

Тройной аксель — один из самых сложных элементов ультра-си в фигурном катании. Этот прыжок — самый дорогой, который фигуристки могут исполнить в короткой программе (согласно правилам прыгать четверные нельзя). В сборной России стабильно исполнять аксель в три оборота могут Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что известный продюсер ледовых шоу Илья Авербух сообщил в своем Instagram, что премьера его спектакля «Анна Каренина» с участием двукратного серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой состоится, несмотря на ограничения в Москве, которые будут действовать с 28 октября по 7 ноября.