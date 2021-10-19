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Тарасова восторженно высказалась о новом номере Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Данилы Милохина в новом эпизоде «Ледникового периода».

«Говорить нечего. Кроме трех слов «Я вас люблю», сказать нечего. Вы нас в себя влюбили. Такие музыкальные, едут в поддержки. Причем не первым элементом. Смотреть страшно! Но я вижу, что я вижу, что он ее правильно поднял. И что неплохо спускает. Когда вы выходите, настроение сразу поднимается», — передает слова Тарасовой Sport24.

В третьем выпуске «Ледникового периода» Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». После проката Татьяна Тарасова назвала Милохина «чудесным» и отметила, что никогда не видела Медведеву такой, какой она стала в паре с ним. На этот раз Медведева и Милохин предстали перед зрителями и судьями в школьной форме советского образца. Медведева — в черно-белом фартуке, Милохин — в белой рубашке с красным галстуком.

Ранее сообщалось, что Милохин рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевой.

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