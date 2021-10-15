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Милохин рассказал о своих отношениях с Медведевой

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@jmedvedevaj/Instagram

Тиктокер Даня Милохин рассказал о своих отношениях с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, передает WMJ.

Пара выступает вместе в шоу «Ледниковый период». Милохин признался, что его не раздражает поведение некоторых фанатов, которые считают, что тиктокер и фигуристка состоят в романтических отноешниях.

«Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», — признался тиктокер.

В третьем выпуске «Ледникового периода» Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». После проката Татьяна Тарасова назвала Милохина «чудесным» и отметила, что никогда не видела Медведеву такой, какой она стала в паре с ним. Тимур Родригез подчеркнул, что они не просто партнеры на льду, а Татьяна Навка настойчиво попросила показать «больше парного катания». Выпуск выйдет в эфир 16 октября.

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