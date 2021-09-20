Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: скучная и неинтересная игра

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и столичным «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

«Абсолютно скучная и неинтересная игра. ЦСКА чуть больше повезло. По всем остальным параметрам «Спартак» был лучше. И моментов у «Спартака» было больше», — сказал Червиченко.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 8-й тур

ЦСКА — «Спартак» — 0:1

Гол: 1:0 — Заболотный, 81.