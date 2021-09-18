Гвардиола отказался извиняться за слова в адрес болельщиков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал свои высказывания в адрес болельщиков, которые он сказал после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3).

Наставник заявил, что хотел бы видеть больше зрителей на трибунах в предстоящем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». После этого объединение фанатов «Манчестер Сити» выразило недовольство высказыванием испанца.

«Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Мы настраиваемся добиться чего-то вместе в субботу. Не так важно, сколько болельщиков сможет прийти, я буду рад в любом случае.

После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться. Я искренне благодарен за поддержку, которая была у нас в матче с «Лейпцигом». Я никогда не сижу просто так и не спрашиваю, почему люди не идут на стадион. Если вы не можете прийти, не приходите», — приводит слова специалиста «Би-би-си».

«Горожане» сыграют с «Саутгемптоном» на своем поле 18 сентября. Начало матча в 17.00 (мск).

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Криштиану Роналду.