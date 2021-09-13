Деменко допустил, что Фернандес не чувствовал себя комфортно в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко порассуждал о причинах, которые могли вынудить защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в российской национальной команде. Сам натурализованный бразилец, объявив об уходе из сборной, заявил, что принял такое решение из-за травм. Деменко, соглашаясь с тем, что это действительно весомый аргумент, допустил, что у игрока могли быть и другие причины.

«Не исключаю, что он чувствует себя не очень комфортно в сборной. Бывают разные ситуации. Возможно, оттого, что в одном матче играет, в другом не играет. Может быть, не чувствует доверия — мы не знаем наверняка. И Валерий Георгиевич, наверное, общался же с Марио до этого момента — возможно, какой-то разговор игроку не понравился.

К тому же, хочется побольше бывать с семьей. Потом, он же возрастной игрок, и в какой-то степени он это учитывал. Бывают моменты, когда все наваливается комом, и у футболиста появляется четкое понимание, что надо принять решение», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Также эксперт считает, что заменить защитника ЦСКА в национальной команде могут Илья Самошников и Вячеслав Караваев.

Марио Фернандес заявил, что здоровье не позволяет ему равноценно играть на два фронта и он принял решение сосредоточиться на клубной карьере. Его последний матч за сборную России состоялся 1 сентября — в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 национальная команда встретилась с Хорватией и сыграла вничью 0:0. Фернандес после этого покинул расположение сборной из-за повреждения.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сможет найти замену Фернандесу.