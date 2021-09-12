Боец Штрыков: Александру Емельяненко сейчас бы Тарасова победить, а не своего брата

Боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил слова Александра Емельяненко о том, что он сейчас мог бы одолеть своего брата Федора, передает Sport24.

«Александр говорит, что он в своей нынешней форме победил бы Федора. Федор в намного лучшей форме в данный момент. И он свою форму проверяет в клетке А тут: «Победил бы Федора». Какой там, Тарасова бы сейчас победить», — сказал Штрыков.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее российский актер Никита Джигурда рассказал, что он хочет провести поединок с Александром Емельяненко.