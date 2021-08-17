Черданцев назвал главную задачу Карпина на посту тренера сборной России

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об основной цели главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

По его мнению, перед 52-летним специалистом стоит задача вернуть интерес простых болельщиков к национальной команде. Об этом Черданцев написал в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.