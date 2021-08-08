Премьер-министр Израиля назвал гимнастку Ашрам символом трудолюбия

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет поздравил гимнастку Линой Ашрам с победой на Олимпиаде.

«Сегодня на Олимпийских играх в Токио вновь заиграла надежда, и сердце снова наполнилось гордостью. Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия. Тренировалась с 7 лет, и сегодня она исполнила свою мечту», — написал Бенет в Twitter.

Россиянка Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Евгений Плющенко поддержал сестер Авериных после скандала на Играх в Токио.