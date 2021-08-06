Глава антидопингового агентства Норвегии: многие забыли, что против России действуют санкции

Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм прокомментировал санкции против российских спортсменов, передает VG.

«Думаю, многие уже забыли, что против России действуют какие-то санкции. Я сомневаюсь, что многие сейчас об этом задумываются. Когда через несколько лет все это уйдет в прошлое, этот эпизод может оказаться одним из самых серьезных поражений в борьбе за целостность международного спорта», — сказал Сульхейм.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию в полуфинале Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 27:26. В решающем поединке россиянки встретятся с Францией. Матч состоится 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 9.00 по московскому времени. Сборная России является действующим победителем Олимпиады. В 2016 году наши соотечественницы обыграли француженок (22:19).