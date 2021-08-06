Болельщица «Уфы» разделась до белья, чтобы попросить футболку у игрока клуба

Во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Локомотивом» на стадионе была замечена болельщица, которая разделась до белья, чтобы попросить футболку у защитника команды из Башкортостана Морица Бауэра.

«Бауэр, подари футболку, а то холодно», — гласила надпись на ее плакате.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма счет открыл игрок уфимцев Олег Иванов, который реализовал пенальти. За 17 минут до конца встречи Виталий Лисакович сравнял счет, установив окончательный счет на табло.

В турнирной таблице чемпионата России «Уфа» занимает 12 место, набрав одно очко. «Локомотив» располагается на первой строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют против петербургского «Зенита». Встреча состоится 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«Уфа» встретится с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее российские футболисты сняли шуточный ролик о Криштиану Роналду и Станиславе Черчесове.