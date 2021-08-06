НОК Белоруссии выступил с заявлением по поводу высылки двух тренеров из Олимпийской деревни

Национальный олимпийский комитет Белоруссии выступил с заявлением по поводу отстранения из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака Международным олимпийским комитетом из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Ранее спикер оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Маса Такая сообщил, что оргкомитет не причастен к лишению аккредитации белорусских тренеров.

«5 августа 2021 года дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение.

В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых», — отмечается в заявлении НОК Беларуси.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.