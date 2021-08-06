Муж Тимановской получил гуманитарную визу и прибыл в Польшу

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич рассказал, что прилетел в Польшу. Напомним, после начала скандальной ситуацией с Тимановской, Зданевич уехал из Белоруссии в Украину.

«Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу», — приводит слова Зданевича «Спорт-Экспресс».

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в 2 августа сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».

Ранее спикер оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Маса Такая сообщил, что оргкомитет не причастен к лишению аккредитации белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.