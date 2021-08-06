Мостовой назвал клуб, где по всем показателям должен оказаться Мессии

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

«Невозможно представить Месси, величайшего футболиста, в футболке другой команды. Но если размышлять, то по всем показателям он после «Барселоны» окажется в «Манчестер Сити»: и по деньгам и по дружбе с Гвардиолой — только там», — приводит слова Мостового «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Лионель Меси не подпишут новый контракт.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.