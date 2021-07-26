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Олимпиада 2020

Телевещатель ответил на критику Ефимовой по поводу ранних стартов в плавании

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РИА Новости

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос ответил на критику призера Игр по плаванию Юлии Ефимовой по поводу раннего начала стартов на соревнованиях в Токио.

«Мы консультировались по этому вопросу с ФИНА (Международная федерация плавания), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились к этому», — цитирует Эксархоса ТАСС.

Функционер отметил, что время начала соревнований выгодно и спортсменам.

«И это касается множества олимпийских видов, так как есть возможность вовлечения нового поколения в такие виды, как плавание», — добавил Эксархос.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ефимова заявила, что пловцы выступали бы лучше, если заплывы проходили бы вечером.

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