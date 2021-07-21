Чепик — о сборной России на Евро-2020: мне с ними сразу все было понятно

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о выступлении национальной команды по футболу на Евро-2020.

«Когда я смотрел, как играют наши футболисты, мне казалось, их связали по рукам и ногам. Мне с ними сразу все было понятно. Но то же происходит и с пловцами. На тренировке плывет здорово, на чемпионате России, на этапах Кубка мира. Но в финале ЧМ или Олимпиады мы видим другого человека», — передает слова Чепика «Матч ТВ».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

1 сентября сборная России проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года против Хорватии.

Ранее сообщалось о том, что форварду сборной России по футболу Артеме Дзюбе вручили кубок из глины.