Гражданина Узбекистана подозревают в изнасиловании на Олимпийском стадионе в Токио

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в Токио, передает Kyodo.

Отмечается, что потерпевшая имеет отношение к проведению Игр.

Гражданин Узбекистана является студентом. Он работал в компании, которая обеспечивает едой представителей СМИ на арене.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку. Африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация.