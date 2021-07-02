Черчесов поздравлял Шевченко с выходом Украины в четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравлял по телефону наставника украинской команды с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Напомним, сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1). Подопечные Андрея Шевченко вышли из группы с третьего места, имея в активе три очка. 3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Сборная России покинула чемпионат Европы, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли сборную Финляндии (1:0). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в группе, набрав три очка.

Ранее стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) обсуждают отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.