«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Витории

Московский «Спартак» начал подготовку к новому сезону. Делают это красно-белые под руководством Руя Витории. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

17 июня команда провела первую тренировку под руководством португальца. Во время занятия тренер при помощи переводчика советовал игрокам чаще крутить головой при приеме мяча, чтобы понимать, что происходит вокруг.

Подготовку к сезону начали 22 футболиста.

«Спартак» объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

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