Депутат Лебедев о снятии флага ИИХФ: Рига переборщила в стремлении кому-то что-то вылизать

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в разгар чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Латвии. По мнению Лебедева, угоднические действия рижской номенклатуры переходят границы.

«Честно, я вообще не понимаю, почему Рига решила снять флаг Международной федерации хоккея. Тут вообще нет никакой логики и здравого смысла. Когда снимают политические флаги государств, это понятно, поскольку в отношениях каких-то стран складывается неблагоприятная ситуация. Но при чем тут в целом Международная федерация хоккея? Мне кажется, что здесь Рига уже как-то переборщила со своим стремлением кому-то что-то вылизать», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис снял с флагштока в центре города государственный флаг Белоруссии, заменив его на бело-красно-белое полотно, которое используют белорусские оппозиционеры. Также после этого, в разгар турнира, был снят российский государственный флаг, вместо него там появился флаг с символикой Олимпийского комитета России.

Президент ИИХФ Рене Фазель осудил это действие и в письме Стакису предложил либо вернуть белорусский флаг на место, либо заодно снять и флаг Международной федерации. Мэр Риги не пошел ему навстречу.

Как ранее сообщалось, Фазель считает, что Стакис использует чемпионат мира как личную политическую сцену.