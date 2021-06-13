Боярский призвал игроков сборной не вставать на колено, но встать на защиту чести страны

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал свист болельщиков сборной России в адрес бельгийских игроков за решение преклонить колено перед игрой группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила национальной команде Бельгии.

«Это не имеет никакого значения. Мы могли хоть на голову им встать, это не изменило бы результата. Я считаю, что правильно не вставать на колени. Но тогда встаньте на защиту чести страны. Это не расизм. У них свои обычаи, у нас — свои. Мы проиграли по всем статьям. Не думаю, что есть шансы против Дании и Финляндии. Мы уже развалились», — приводит слова артиста «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее известный блогер и журналист Василий Уткин заявил, что сборная России на дне.