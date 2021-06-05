Комментатор Орлов считает, что Семенов не должен играть в сборной России

В эти минуты продолжается контрольный матч между Россией и Болгарией.

Перед игрой травму получил Федор Кудряшов. Вместо него на поле вышел Андрей Семенов.

«Пускай на меня не обижаются болельщики Семенова, ну нельзя его ставить в состав сборной. Он медленный, у него нет стартовой скорости. Не случайно на замену вышел Дивеев. По тренировочной работе Игорь заявил о себе хорошо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что Федор Кудряшов может пропустить Евро-2020 из-за травмы.